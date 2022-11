V Lenartu pri štirih labodih potrdili ptičjo gripo SiOL.net Pri štirih labodih grbcih v občini Lenart so danes potrdili visoko patogeno ptičjo gripo (aviarna influenca), rejce perutnine in ptic v ujetništvu opozarja uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Sorodno