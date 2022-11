Potrjena ptičja gripa pri labodih Lokalec.si Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) rejce perutnine in ptic v ujetništvu obvešča, da je bila danes potrjena visoko patogena aviarna influenca (HPAI) H5NI pri štirih labodih grbcih v občini Lenart. Nove primere je potrdil Nacionalni veterinarski inštitut. Za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino ostajajo v veljavi priporočila za celot ...

Sorodno











Omenjeni Ptičja gripa in H5N1 Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Luka Mesec

Robert Golob

Aleš Primc

Tibor Šimonka