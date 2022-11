(VIDEO) The Daily Show: Kaj je v resnici rekel Barack Obama o Inštitutu 8. marec in Niki Kovač in zakaj je Janez Janša Inštitut 8. marec obtožil, da so lagali Obami ? topnews.si Nekdanji predsednik Združenih držav Amerike (ZDA) Barack Obama je gostoval v ameriški pogovorni oddaji The Daily Show, kjer je govoril o delu svoje fundacije Pri tem je omenil tudi sodelovanje njegove fundacije “z mlado Slovenko pri izvedbi dveh referendumskih kampanj”. Ena od kampanj naj bi, se po besedah Obame, nanašala tudi na kampanj proti družinskemu […]...

Sorodno



Omenjeni Barack Obama

Janez Janša

referendum

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Matej Erjavec

Robert Golob

Borut Pahor