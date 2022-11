Piše: Sara Kovač (Nova24tv.si) Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama je v oddaji The Daily Show povedal zgodbo o tem, kako je v Sloveniji potekal referendum na temo družinskega nasilja. Menda kar dvakrat. Organizirala naj bi ga seveda njegova štipendistka Nika Kovač. “Neverjetno, pretentali so celo Baracka Obamo,” je komentiral nekdanji premier Janez Janša in pojasnil, da so mu referendum o zakonu ...