FOTO in VIDEO: Izredne razmere v New Yorku, sneg terjal dve življenji Maribor24.si Nevaren snežni metež je v petek ohromil zahodni in severni del države New York in ponekod je zapadlo več kot 1,5 metra snega. Danes ga pričakujejo še več. Neurju pripisujejo smrt dveh oseb, ki sta umrli med odstranjevanjem snega. Ameriški meteorologi pojasnjujejo, da je šlo za poseben učinek na vreme, ki ga povzročajo mrzli vetrovi nad toplimi Velikimi jezeri na meji med ZDA in Kanado. Največ sneg ...

