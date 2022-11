Snežni metež v New Yorku: snežna odeja ponekod sega do vratu 24ur.com New York je v petek zajel hud sneži metež, ki je popolnoma ohromil zahodni in severni del zvezne države. V nekaterih delih je zapadlo tudi več kot poldrugi meter snega. Med čiščenjem sta zaradi telesnih naporov umrli dve osebi.

