#video Trije srednješolci v srbskem Trsteniku maltretirali profesorico, poniževanje tudi snemali Dnevnik Srbijo te dni pretresa primer nasilja na srednji šoli v Trsteniku, kjer so trije učenci poniževali in spodmaknili stol učiteljici, da je padla na tla, oni pa so se smejali in jo snemali z mobilnim telefonom. Proti učencem so uvedli disciplinski...

