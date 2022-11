Tako grozljivo so se dijaki znesli nad učiteljico v srednji šoli zurnal24.si Srbijo te dni pretresa primer nasilja na srednji šoli v Trsteniku, kjer so trije učenci poniževali in spodmaknili stol učiteljici, da je padla na tla, oni pa so se smejali in jo snemali z mobilnim telefonom. Proti učencem so uvedli disciplinski postopek, učitelji pa zaradi nasilja zahtevajo sistemske rešitve, poročajo lokalni mediji.

Sorodno







Omenjeni CSD

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ana Bucik

Goran Dragić

Matej Erjavec

Janez Janša