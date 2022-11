Poljska zaklenila vrata Lavrovu, v Moskvi besni zurnal24.si Poljska je v petek sporočila, da je ruskemu zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu prepovedala vstop na svoje ozemlje in da pričakuje, da bo Moskva poslala koga drugega na ministrsko zasedanje Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), ki bo decembra v poljskem Lodžu. Moskva je danes odločitev obsodila kot provokativno in nesprejemljivo.

