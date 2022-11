“V ponedeljek začenjamo nacionalno akcijo Varno brez telefona. Od 21. do 27. novembra 2022 bomo policisti poostreno nadzirali uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav ter opreme (tablic, prenosnih računalnikov, slušalk), ki motijo voznikovo vidno in slušno zaznavanje ali možnost obvladovanja vozila,” so sporočili iz GPU. Gre za drugi del nacionalne akcije, ki jo koordinira Javna agencija RS za ...