Agencija za varnost prometa (AVP) in policija v času od 21. do 27. novembra izvajata preventivno akcijo Varno brez telefona v prometu. Mobilni telefoni so zadnje desetletje eden izmed večjih motilcev pozornosti v prometu, ki dokazano povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč in zastoje v prometu, so sporočili iz AVP.