V občini Makole so na volišča povabili 1735 upravičencev. 45 (ali 2,6 %) jih je že oddalo glasovnice na predčasnem glasovanju, ki je potekalo le v sredo.

Izbirajo med 3 županskimi kandidati. Za mesto v 11-članskem občinskem svetu pa se v štirih volilnih enotah poteguje 25 posameznic in posameznikov. Kandidirajo bodisi s podporo katere od štirih skupin volivcev (Franc Majcen in skupina volivcev, V ...