V Koloradu v množičnem streljanju ubitih pet oseb 24ur.com V ZDA je v streljanju v gej klubu umrlo pet oseb, ranjenih je bilo 18, poročajo ameriški mediji. Policisti so sporočili, da so osumljenca že prijeli in je v priporu, o motivu za streljanje pa še niso želeli govoriti.

