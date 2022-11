Koloradski župan: Obiskovalci kluba so ravnali herojsko 24ur.com Strelca, ki je v koloradskem gej klubu ubil pet oseb, so na mestu streljanja onesposobili obiskovalci kluba – eden ali dva izmed njih sta napadalcu odvzela pištolo in ga z njo udarila. Potem ko so se obiskovalcem kluba za intervencijo že zahvalili lastniki kluba, se je zdaj oglasil še župan mesta Colorado Springs, ki je dejanje označil za "herojsko".

