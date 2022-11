Je Suki (Sanjski moški) nehote razkrila, da je odšla domov pred Evo Luno? TOčnoTO.si Današnja oddaja bo zagotovo prinesla veliko šokov, razočaranj in nepredvidljivih situacij. Bodo dekletom všeč presenečenja, ki jih bodo deležna danes? Vse to boste zvedeli v današnji oddaji in še več. Danes bo ponovno ena ostala brez vrtnice. Kot kaže pa so se pred tedni Suki Ana Sučevič in Eva Luna Mlakar, malo pohecali. Saj je […] Je Suki (Sanjski moški) nehote razkrila, da je odšla domov pred Ev...

Sorodno