Takole Golobova koalicija goljufa in opoziciji onemogoča nadzor obveščevalnih služb in financ Demokracija Piše: Spletni časopis Na prvi nujni seji se danes sestaja nenavadno sestavljena komisija za nadzor obveščevalnih služb, s katero bi opozicija morala nadzirati delovanje obveščevalnih služb, da ne bi prihajalo do zlorab oblasti. V tem mandatu resnega opozicijskega nadzora ni, koalicija je namreč, da bi se izognila možnosti, da bi nadzor javnih financ vodil poslanec največje opozicijske stranke SDS, ...

