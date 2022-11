Knovs končno začel delati, pregledal poročila za lani in načrt dela Sove RTV Slovenija Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) se je sestala na prvih dveh sejah. Pregledali so poročila o delu Knovsa za leto 2021 in letošnje programe dela Sove, obveščevalno-varnostne službe ministrstva za notranje zadeve in policije.

