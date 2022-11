Ste opazili, da so se prejšnji mesec podražila oblačila? Svet 24 Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so oktobra v povprečju ostale na septembrskih ravneh. Na letni ravni so se medtem zvišale za več kot petino, pri čemer je bilo treba za energente odšteti skoraj še enkrat več kot oktobra lani, ugotavljajo na Statističnem uradu RS.





