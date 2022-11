Od torka bo dizel cenejši za 9,5 centa, 95-oktanski bencin pa za 1,8 centa Energetika.NET Najvišji dovoljeni drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa bosta od jutri pa do 5. decembra 2022 znašali 1,623 oziroma 1,464 evra za liter. Dizel bo tako cenejši za 9,5 centa, 95-oktanski bencin pa za 1,8 centa na liter, so danes sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Sorodno





















Omenjeni Cene naftnih derivatov Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Franc Kangler

Saša Arsenovič

Nuška Gajšek

Bojan Šrot