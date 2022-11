Danes se vam splača “tankati”, cene goriv so nižje Maribor24.si Bencin se je pocenil za 1,8 centa na 1,464 evra, dizel pa za 9,5 centa na 1,623 evra za liter. Znižala se je tudi regulirana cena kurilnega olja, in sicer za 9,5 centa na 1,306 evra na liter. Cene bodo veljale do 5. decembra. Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja amer ...

