Arso in civilna zaščita iz FJK opozarjata pred vremensko ujmo Primorski dnevnik Naše kraje bo jutri prešla izrazita vremenska hladna fronta. Ob njenem prehodu bo nad severnim Jadranom nastal globok ciklon. Vreme se bo jutri občutno poslabšalo. Civilna zaščita iz FJK in Arso sta objavila oranžno vremensko opozorilo. Jutri se bodo pojavljale močne do mestoma lahko obilne padavine. Zapihala bo zelo močna burja, temperatura se bo spuščala. Ko bodo padavine najmočnejše, se bo meja ...

Sorodno









Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Franc Kangler

Saša Arsenovič

Nuška Gajšek

Bojan Šrot