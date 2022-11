Danes bo številne kraje prekrila snežna odeja Maribor24.si Vozne razmere bodo predvsem na Notranjskem, Kočevskem ter v nekoliko višjih legah Gorenjske in severne Primorske precej poslabšane. Predvsem v teh krajih bo lahko zapadlo več kot 25 centimetrov snega. Ob visoki plimi bo poplavljalo morje. Vremensko dogajanje bo pestro, a kaže, da morda ne bo povsod snežilo do nižin. V Beli Krajini, Krško-brežiški kotlini, morda v Ljubljanski kotlini in na Primorsk ...

