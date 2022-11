Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je danes v Murski Soboti igrala zadnjo tekmo v letošnjem letu. Izbranci selektorja Milenka Aćimovića so se na prijateljskem dvoboju pomerili z bolgarskimi vrstni, tekma se je končala z neodločenim izidom 0:0.



