Lionel Messi po porazu proti Savdski Arabiji RTV Slovenija Ni opravičila. To je položaj, v kakršnem že dolgo nismo bili. Zdaj moramo pokazati, da smo prava ekipa. Za nas je to hud udarec, saj na kaj takega nismo računali. Vse se zgodi z razlogom in pripraviti se moramo na to, kar sledi.

Sorodno