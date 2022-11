Pred 498 dnevi je jokal in bil tarča rasističnih opazk, zdaj je vse drugače #video Sportal 21-letni angleški nogometaš in napadalec Arsenala Bukayo Saka je 498 dni po zgrešenem kazenskem strelu v finalu evropskega prvenstva proti Italiji (4:3 po loteriji v kazenskih strelih) v Katarju nadpovprečno opravil popravni izpit in dvakrat zadel na tekmi proti Iranu. Anglija je na svojem uvodnem obračunu letošnjega mundiala s kar 6:2 razbila Iran, Saka je zadel za vodstvo z 2:0 in 4:0.

