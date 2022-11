Infantino: Severna Koreja bi lahko gostila SP v nogometu 24ur.com Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino pravi, da bi bil odprt za to, da bi Severna Koreja nekoč gostila svetovno prvenstvo v nogometu, saj bi s tem pomagala "združiti svet". Infantino je imel na predvečer kontroverznega svetovnega prvenstva v Katarju dolg in obsežen govor, v katerem je med drugim zavrnil kritike in trdil, da sočustvuje z marginaliziranimi skupinami, ter zah...

Sorodno