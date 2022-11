Nemci po "izsiljevanju" Fife: Kot da bi izbirali med kugo in kolero RTV Slovenija Nemška nogometna zveza je v torek pojasnila, da so bile druge nogometne zveze, ki so želele v znak protesta proti diskriminaciji na tekmah svetovnega prvenstva v katarju nositi mavrične trakove z napisom OneLove, žrtve "ekstremnega izsiljevanja".

Sorodno