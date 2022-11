Danes je praznik zlatih hrušk Dnevnik Danes, na praznik zlatih hrušk, bodo v okviru 38. Slovenskega knjižnega sejma podelili vseslovenska knjižničarska priznanja – zlate hruške. Podelili bodo štiri priznanja in 119 znakov zlata hruška, vsi pa so sinonim za kakovostno izvirno in prevodno...

