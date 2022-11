Pehar zlatih hrušk za najboljšo mladinsko literaturo po izbiri knjižničarjev RTV Slovenija V sklopu 38. Slovenskega knjižnega sejma so danes so nove lastnike dobila vseslovenska knjižničarska priznanja - zlate hruške. Podelili so štiri priznanja in 119 znakov zlata hruška, vsi pa so sinonim za kakovostno izvirno in prevodno otroško čtivo.

Sorodno

Omenjeni Brazilija

Ljubljana

MMC Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Klemen Boštjančič

Matjaž Han

Janez Janša

Borut Pahor