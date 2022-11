Na območju zreškega Uniorja, kjer je konec oktobra prišlo do izpusta kromovih par v okolje, so prejšnji teden izvedli dodatne meritve. Rezultate še pričakujemo. Prejšnji petek so inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) vendarle obiskali zreški Unior, kjer so 26. oktobra zaznali uhajanje par iz kadi za galvanizacijo. V omenjeni zmesi je bila tudi neznana koncentracija kromovega tri ...