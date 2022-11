Bralka: Policisti brez razloga pretepli mlade. Policija: Odzvali smo se na klic 24ur.com V soboto zvečer naj bi policisti brez razloga napadli mladoletne fante, pravi bralka. Policisti medtem pojasnjujejo, da so jih na kraj poklicali zaposleni ene izmed restavracij, saj naj bi mladi kršili javni red in mir ter se nasilno vedli do osebja gostinskega obrata. So pa policisti tudi pojasnili, da bodo postopek Policije, upravičenost uporabe prisilnih sredstev, morebitne naknadne prijave po...

