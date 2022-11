Poplavljene ulice v Pulju, Rovinju in na Reki; v Gradežu zaprli šole RTV Slovenija Slabo vreme z obilnimi padavinami in močnim vetrom je zajelo tudi severni del hrvaškega Jadrana. Poplavljene so nekatere ulice v Pulju, Rovinju, Cresu in na Reki, prekinjene so trajektne povezave. V Gradežu v Italiji pa so zaprli šole in parke.

