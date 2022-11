Opozorilo: Dež bo prešel v sneg, tudi po nižinah lahko zapade okoli 5 centimetrov Maribor24.si Po podatkih Agencije RS za okolje bo ponoči po nekaterih nižinah vzhodne Slovenije dež prešel v sneg. Predvsem na Koroškem lahko tudi po nižinah pade okoli 5 centimetrov snega, so zapisali v izrednem biltenu. Več snega pričakujejo v višjih legah nad okoli 700 metrov, predvsem na območju Pohorja od 10 do 20 centimetrov. Ponoči bodo padavine na zahodu oslabele in ponehale. Jutri zjutraj bo na vzhodu ...

