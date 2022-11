Prva tekma za Hrvate. "Dobri smo, to vemo, a ne želimo biti arogantni" Sportal Četrti dan mundiala v Katarju 2022 igrajo tekme prvega kroga v skupinah E in F. Ob 11.00 bodo prvi na zelenico stopili nogometaši Maroka in Hrvaške. Druga tekme skupine F bo ob 20.00: Belgija proti Kanadi. Vmes bosta obračuna v skupini E: ob 14.00 Nemčija - Japonska in ob 17.00 Španija - Kostarika.

Sorodno