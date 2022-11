Povratniki namučili Belgijce, španska rapsodija, Nemci in Hrvati so se opekli SiOL.net Četrti dan mundiala v Katarju 2022 se je končal s tesno zmago Belgijcev nad Kanadčani (1:0), ki so se sicer odlično držali. Za pravo strelsko poslastico so poskrbeli španski mladeniči, ki so Kostariko odpravili s kar 7:0. Razočaranji dneva so Nemci in Hrvati. Prve je po preobratu na kolena spravila Japonska (2:1), ki je sploh prvič premagala Elf. Svetovni podprvaki Hrvati so zgolj remizirali z Marokom (0:0).

