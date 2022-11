Giroud izenačil rekord Henryja in močno povečal apetite Francozov RTV Slovenija Mnogi strokovnjaki so predvideli, da bodo Francozi naslednji branilci naslova, ki bodo pogoreli že v predtekmovanju, saj imajo res veliko poškodovanih nosilcev igre. Z zmago nad Avstralijo s 4:1 so navdušili in se vrnili med glavne favorite za naslov.