(V ŽIVO) Organizacije, ki so del kampanje “RTV je ZAkon” nocoj pred nacionalko organizirajo “največji” shod “ZA RTV Slovenija”- Inštitut 8. marec pa skrbi nizka volilna udeležba na predčasnih volitvah topnews.si Organizacije, ki so del kampanje RTV je ZAkon, med katerimi so: Društvo novinarjev Slovenije, Mirovni inštitut, PIC- Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Zavod za kulturo raznolikosti Open in prijatelji kampanje: www.rtvjezakon.si nocoj pred nacionalko organizirajo shod v podporo javnemu RTV servisu. “Naš največji shod v sklopu referendumske kampanje bo potekal na Čufarjevi […]...

