(VIDEO) “Še vedno nas je jebeno več:” – Marcel Štefančič na shodu “Za javno RTV” o tem, da “operativci, ki jih je SDS poslala na nacionalko, ne znajo delati televizije” topnews.si Pred nedeljskim referendumom, na katerem bodo volivci odločali tudi o noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), je danes potekal shod za RTV, na katerem so udeleženci poudarili pomen neodvisne javne radiotelevizije in nedopustnost trenutnega dogajanja na RTVS. Dogodka so se udeležila tudi mnoga znana imena novinarstva, glasbe in športa. Na shoda, ki sta ga moderiali […]...

