Volitve bodo izpodbijali na ustavnem sodišču zurnal24.si Jutrišnje volitve v državni svet bo Inženirska zbornica Slovenije (IZS) izpodbijala na ustavnem sodišču. Prepričani so, da država inženirjev ne obravnava enako kot odvetnikov. Odvetnike kot predstavnike samostojnega poklica upošteva ne glede na to, ali so samostojni podjetniki ali zaposleni, inženirjev pa ne.

