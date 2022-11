Na volitvah v državni svet izvoljena tudi najmlajši član občinskega sveta Idrije in nekdanja poslanka SDS Nova24TV V sredo in danes potekajo volitve v državni svet (DS). V sredo so na volilnih zborih odločili o 22 predstavnikih lokalnih interesov, danes pa bodo odločali še o 18 predstavnikih funkcionalnih interesov, ki zajema delodajalce, delojemalce, kmete, obrtnike, samostojne poklice ter negospodarske dejavnosti. V državni svet sta bila izvoljena tudi najmlajši član trenutnega občinskega sveta Idrije Andrej ...

