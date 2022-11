Pred slovenskimi košarkaricami je drugi cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bosta junija prihodnje leto gostila Slovenija in Izrael. Obe reprezentanci sta sicer kot gostiteljici na prvenstvo neposredno že uvrščeni. Slovenke so se zbrale včeraj, ta teden pa jih čakata dve gostovanji – v četrtek se bodo pomerile s Poljsko in v nedeljo še s Turčijo. Selektor Georgios Dikaioulakos je na se ...