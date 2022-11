Slovenke na tekmi preobratov do zmage proti Poljakinjam 24ur.com Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je dobila tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2023. V Gnieznu je premagala Poljsko z 78:71. Za Slovenijo je to druga zmaga v treh kvalifikacijskih nastopih. Ti sicer nimajo pravega tekmovalnega naboja, saj so slovenske košarkarice kot gostiteljice že uvrščene na EP, ki ga bosta od 15. do 25. junija 2023 gostila Slovenija in Izrael.

