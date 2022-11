Denis Avdić je sporočil veselo novico. Čestitke TOčnoTO.si Denis Avdić z ekipo že sedem let v 28-urnem dobrodelnem maratonu poskrbi, da družine v stiski praznike preživijo lepše, boljše in predvsem brezskrbne. Dolgo se je ugibalo ali dobrodelni maraton letos bo ali ne bo. Ekipa je sporočila veselo novico in s tem osrečila mnoge. Dobrodelni maraton seveda bo, in sicer 22. decembra ob 05.00 […] Denis Avdić je sporočil veselo novico. Čestitke was first posted...

Sorodno