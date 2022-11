Črni petek: cenejši nakup ni vedno najbolj varen in varčen Krizno ogledalo Tržni inšpektorat, Evropski potrošniški center Slovenija in Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost Si-cert potrošnike pozivajo k premišljenim in varnim nakupom na črni petek, ko se po vzoru ameriških tudi slovenski trgovci odločajo za popuste. Nakup na ta dan se pogosto ne obrestuje, opozarjajo.

