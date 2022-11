Državni sekretar Dejan Židan v Bruslju na zasedanju Sveta za zunanje zadeve v formatu trgovinskih ministrov Vlada RS Pomembna tema današnjega Sveta za zunanje zadeve – trgovina v Bruslju, ki se ga je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Dejan Židan, so bili trgovinski odnosi med EU in ZDA.

