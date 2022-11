Kamničani po porazu z ACH Volley zmago iščejo proti Mariboru Sportal Odbojkarjem Calcit Volleyja bodo drugi dan turnirja MEVZA v Tivoli nasproti stali člani OK Merku Maribor. Kamničani so v torek z 1:3 izgubili z ACH Volleyjem, ki je pri štirih zmagah. V četrtek sledi še tekma med gostiteljem in Mariborčani.

