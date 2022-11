Kamničani po porazu z ACH Volley ugnali Maribor SiOL.net Odbojkarji Calcit Volleyja so po torkovem porazu proti ACH Volleyju v Tivoliju premagali OK merku Maribor s 3:1 (-18, 19, 16, 22) in vknjižili četrto zmago. V četrtek sledi še tekma med gostiteljem ACH Volleyjem in Mariborčani, ki ostajajo pri dveh zmagah.

Sorodno