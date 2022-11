Rusija je v temi pustila Ukrajino in Moldavijo Maribor24.si Kijev je bil danes znova tarča ruskih raketnih napadov, v katerih so bile ubite najmanj tri osebe, najmanj šest pa je ranjenih, je sporočila mestna uprava. Poškodovana je tudi tamkajšnja energetska infrastruktura, zaradi česar je v mestu prišlo do izpadov elektrike. O izpadih sicer poročajo iz več ukrajinskih mest, kot tudi iz Moldavije. Prihaja tudi do prekinitev v oskrbi z vodo “Sovražnik izvaja ...

Sorodno

































Omenjeni begunci

Facebook

Romunija

Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Branko Grims

Borut Pahor

Zvonko Černač

Klemen Boštjančič