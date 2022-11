Zaradi obsežnih ruskih raketnih napadov je velika večina prebivalcev Kijeva mrzlo noč preživela brez elektrike in vode. Župan Kijeva Vitalij Kličko je včeraj zvečer sporočil, da pristojne službe skušajo čim prej znova vzpostaviti oskrbo z vodo in elektriko, med tem pa so predstavniki ukrajinske vlade napovedali, da bodo oskrbo z vodo in elektriko znova vzpostavili danes zjutraj. Zaradi intenzivnih ...