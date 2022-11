Romana Tomc nizozemskemu veleposlaniku o nagradi 8. marcu: To je “nesprejemljiva politična podpora” in delitev državljanov Slovenije Demokracija Piše: Gal Kovač Pred dnevi je v javnosti odjeknila vest, da je nizozemska ambasada nagrado Tulipan 2022 podelila izrazito spornim organizacijam iz Slovenije, in sicer Inštitutu 8. marec, Protestni ljudski skupščini in nevladni organizaciji Danes je nov dan. Danes je evropska poslanka Romana Tomc na nizozemskega veleposlanika Johana O. Verbooma naslovila pismo, v katerem je jasno izrazila svoje ne ...

Sorodno